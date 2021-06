Ruim 760 handtekeningen tegen samenvoegen huisartsen Koggenland: "Bekijk alternatieven"

Namens inwoners, de dorpsraad (in oprichting) en politiek werd vanmiddag de petitie tegen het samenvoegen van huisartsen in de gemeente Koggenland overhandigd aan wethouder Win Bijman. De huisartsen willen samenvoegen onder één dak, maar dat zou betekenen dat de praktijken uit vier dorpskernen verdwijnen."

De huisartsen uit Avenhorn, Berkhout, Ursem en Spierdijk willen samen onder één dak opereren met als beoogde locatie de Jozefschool in De Goorn. De petitie die vanmiddag overhandigd werd is 768 keer ondertekend door bezorgde inwoners. Zij vrezen dat met het samenvoegen van de praktijken, de bereikbaarheid verslechterd en het voor de dorpskernen een 'leegzuigende' werking heeft.

Bij de huisartsen heerst grote zorgen over het verwachte tekort aan huisartsen. Het idee ontstond bij een huisartspraktijk in Berkhout, omdat opvolging vinden een probleem is. "Het samen optrekken van verschillende huisartsen maakt dat we continuere zorg kunnen bieden en elkaar aanvullen indien er zorg wegvalt", liet Bart van Oostendorp, voorzitter van huisartsengroep De Waterling eerder al aan NH Nieuws weten.

Wethouder Bijman erkent de zorgelijke situatie. "We hebben hier te maken gehad dat de huisartsenzorg in zijn geheel dreigde te verdwijnen. En dan ben ik blij dat de huisartsen hun verantwoordelijkheid nemen en gezamenlijk kijken hoe zij met elkaar de huisartsenzorg in de hele gemeente overeind kunnen houden."

De bereikbaarheid is ook volgens de wethouder een nadeel. "Daar moeten we gezamenlijk naar kijken. Bijvoorbeeld door meer vrijwilligersvervoer in te stellen of een medicijnautomaat te plaatsen zoals meneer Kok voorstelt."

Spreekuur

De petitiehouders zijn al eens in gesprek geweest met de huisartsen, maar doen met de petitie een beroep op de gemeente. Volgens Ger Kok zijn er alternatieven. "Als men samen wil, dat kan best, maar houd in ieder geval spreekuren in het dorp. " Ook willen ze op zijn minst een medicijnautomaat en zaken als bloedprikken op een dependance in het dorp blijft.

Wethouder Bijman zegt de grote respons op de petitie 'heel goed te begrijpen''. Bijman: "Want als de vraag gesteld wordt 'Wil je huisartsenzorg dicht bij huis houden?, dan zou ik hem ook ondertekenen. Maar de vraag moet denk ik zijn: wil je huisartsenzorg sowieso overeind houden?" De wethouder belooft gehoor te geven aan de ingeleverde handtekeningen. "Ik ben ook bereid om het gesprek met de huisartsen aan te gaan", besluit hij.