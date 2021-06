Transfervrije Jasper Schendelaar vertrekt naar PEC Zwolle

Zaakwaarnemer Bert van Dun laat aan NH Sport weten dat de Alkmaarder komend seizoen tweede keeper zal zijn in Zwolle. "Het is de bedoeling dat hij de concurrentiestrijd aangaat met Kostas Lamprou. In mijn ogen heeft hij een fantastisch jaar bij Telstar beleefd. Ik denk dat hij zich via deze weg goed kan ontwikkelen."

Schendelaar speelde op jonge leeftijd voor Alcmaria Victrix en De Foresters, voordat hij in 2013 aansloot bij de jeugdopleiding van AZ. In 2016 maakte de toen 15-jarige Schendelaar zijn officieuze debuut voor de Alkmaarders. In een oefenduel met de Polderse Selectie (9-0 winst) stond hij een helft onder de lat. In het seizoen 2018/2019 maakte Schendelaar zijn officiële debuut in het betaalde voetbal in het shirt van Jong AZ.