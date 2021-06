Voor het eerst drie jonge slechtvalken in Sint Vituskerk na plaatsing nestkast

Het zijn nu nog drie hulpeloze donzen kuikens, maar straks vliegen ze met 300 kilometer per uur achter andere vogels aan. Bovenin de St. Vituskerk in Blaricum zijn drie slechtvalken geboren die voorspoedig groeien. Binnenkort maken ze het luchtruim van het Gooi onveilig. Een primeur voor Blaricum!

Jonge slechtvalken in de Vituskerk in Blaricum - Harry de Rooij

Het is voor het eerst dat er slechtvalken gebroed hebben in Blaricum. "Vroeger zag je deze soort nooit", vertelt Harry. "Ze broeden heel hoog in de bergen en daar hebben we er niet veel van in Nederland. 30 Jaar geleden hadden we zo'n 6 paartjes die op torens broedden. Met de toename van het aantal hooggeplaatste nestkasten is dat aantal gestegen tot wel 300 broedparen vandaag de dag!"

Afgelopen week zijn ze geringd door leden van de Werkgroep Roofvogels Nederland. Harry de Rooij is bijzonder blij met dit resultaat. "Dit jaar hebben we voor het eerst een nestkast voor slechtvalken geplaatst op de toren van de St. Vituskerk. Dat was op 13 april. Drie dagen later lag het eerste ei er al in. Ze zaten er echt op te wachten!"

Vrouwen maken de dienst uit

De slechtvalk is het snelste dier dat er is. In duikvlucht haalt ie snelheden tot boven de 300 kilometer per uur. Vogels die met die snelheid worden aangetikt, zijn meestal op slag dood. De prooi bestaat uit vogels van het formaat spreeuwen en merels. Het vrouwtje is een stuk groter dan het mannetje en zij kan ook duiven en kauwen aan.

Op de foto zie je het verschil in grootte tussen de mannen en de vrouwen ook al. In het midden zit een mannetje, daarnaast zijn zussen die al een stuk zwaarder zijn. Het zijn de vrouwtjes die bij slechtvalken de dienst uitmaken. Ze veroveren bijvoorbeeld het territorium van een ander vrouwtje en nemen daarbij vaak haar man over.

Vliegles

Het broedresultaat van de nestkast in Blaricum is een groot succes voor de groep vrijwilligers die zich daar mee bezig houden. "We hebben er nieuwe mensen bij", zegt Harry. "Het is geweldig hoe iedereen dit prachtige resultaat mogelijk hebben gemaakt."

Overigens moet het echte werk nog komen. "De jongen krijgen straks vliegles en dat is geen eitje hoor. Met de hoge snelheden die deze vogels soms halen, tuimelen de minder ervaren piloten nog wel eens uit de lucht. Die komen dan terecht in tuinen in de omgeving. Meestal is er niet veel aan de hand en kunnen ze na wat verzorging weer terug naar het nest."

Dan weet u dat als u in Blaricum woont. Leden van de Werkgroep Roofvogels Nederland komen de gevallen vogel graag ophalen.