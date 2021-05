Jonge slechtvalken op Rijksmuseum geringd: “Gezond met klauwen van 12 centimeter”

Hoog in de klokkentoren van het Amsterdamse Rijksmuseum heeft een slechtvalk-echtpaar jonkies gekregen. Ze zijn nu drie weken oud. En dan is het tijd dat ze geringd worden. Jos Blakenburg mag het klusje klaren. De huisarts uit Assendelft is gecertificeerd vogelringer en heeft ruim duizend roofvogels geringd.

“Slechts één keer is het fout gegaan. Dat was bij een jonge buizerd, die stierf al toen we hem uit het nest haalden. Deze had misschien een zwak hart of een onderliggende aandoening. Maar verder is het altijd goed gegaan”, vertelt Blakenburg geruststellend op de steile trap naar de klokkenzolder van het Rijksmuseum.

Het is voor het eerst dat een paartje slechtvalken in het Rijksmuseum broedt. En ook voor het eerst dat de vogels midden in het centrum van de stad broeden. De slechtvalken werden al lange tijd gespot rond het museum. Gebouwenbeheerder Igor Santhagens liet daarop achter de klok een nestkist en een aanvliegplank plaatsen. Sindsdien staan er dagelijks meerdere vogelspotters voor het museum om een glimp van de pijlsnelle roofvogels op te vangen.