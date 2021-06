Na Ajax en KNVB leidt Michael van Praag nu VVD in Bloemendaal en Heemstede

Michael van Praag is gisteravond unaniem gekozen als voorzitter van de VVD in Bloemendaal en Heemstede. Hij was de enige kandidaat. De 73-jarige bekende sportbestuurder volgt Eelke van Tienhoven op, die zich bij de komende verkiezingen kandidaat stelt als gemeenteraadslid.

De leden van het VVD-netwerk Heemstede-Bloemendaal zien het helemaal zitten dat Van Praag onder meer nieuwe leden wil gaan aantrekken. Dat plan lanceerde hij gisteravond.

De zeer ervaren bestuurder was voorzitter van Ajax (1989-2003), de Eredivisie CV (2003-2008), de KNVB (2008-2019) en bestuurslid van de Uefa (2009-2021). Hij deed een gooi naar het voorzitterschap van de Europese voetbalbond, maar die poging mislukte. Hij is nu bestuurslid van de Johan Cruyff Foundation en voorzitter van de Nederlandse

Sportraad.

Eerder raadslid in Zandvoort

Van Praag woont in Aerdenhout. Toen hij in Bentveld woonde was hij negen maanden raadslid in Zandvoort voor de VVD.

Komende zaterdag vanaf 14.00 uur signeert Michael van Praag zijn biografie 'Van Praag, achter de coulissen van het voetbal' bij boekhandel Blokker in Heemstede.