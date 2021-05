Michael van Praag wil lokale politiek in: 'Desnoods enveloppen rondbrengen'

Sportbestuurder Michael van Praag heeft zich verkiesbaar gesteld als voorzitter van het VVD-bestuur in Bloemendaal en Heemstede. De inwoner van Aerdenhout was eerder voorzitter van Ajax en de KNVB en deed (tevergeefs) een gooi naar de hoogste positie bij de FIFA en UEFA.

Pro Shots/Action Images

Van Praag kwam bij toeval terecht bij het lokale VVD-bestuur. Eigenlijk wilde hij eerst iets in de landelijke politiek gaan doen, vertelt hij vanavond op de radio bij Haarlem105. "Ik heb mij zo opgewonden over de manier waarop er op de persoon Rutte en de VVD is gespeeld een paar maanden geleden in de Tweede Kamer, dat ik dacht: nou, ik word meteen weer lid van de VVD", zegt Van Praag. "En ik kijk dan eens in Den Haag, waar ik best veel vertoef in het politieke leven, of ik misschien iets kan doen om het fatsoen daar een beetje terug te brengen."

Quote "Ik ben eigenlijk spontaan in het diepe gesprongen" Michael van praag

Maar met het VVD-lidmaatschap kwam er ook een nieuwsbrief van de VVD in Heemstede en Bloemendaal. "En een van die mailtjes was dat ze een nieuwe voorzitter zochten. En ook raadslid. Nou, dat gaat me te veel tijd kosten, maar voorzitter leek mij wel leuk om te doen. Ik ben eigenlijk spontaan in het diepe gesprongen." Tekst gaat door onder het volledige interview

Van Praag was eerder al kort raadslid in Zandvoort. Binnen een jaar gaf hij zijn zetel op, omdat hij een eigen bedrijf begon. Nu zegt hij volledig voor het lokale voorzitterschap te gaan. Zo wil hij de lokale partij 'groter maken dan het nu is'. "Ik wil kijken hoe we de VVD een solide basis kunnen geven." Of Van Praag meer geluk heeft dan in 2015 en 2016, toen hij tevergeefs een gooi deed de positie van voorzitter bij respectievelijk de FIFA en de UEFA, durft hij niet te zeggen. "Ik ben niet van het inschatten van kansen. Toen ik nog voorzitter van de KNVB was moesten we elke keer een pouletje invullen bij een wedstrijd van oranje. Ik heb het nog nooit goed gehad." Brieven rondbrengen Mocht hij het niet worden, dan blijft Van Praag betrokken bij de lokale partij. "Al moet ik enveloppen in brievenbussen stoppen, dat maakt mij niet uit." Of de sportbestuurder genoeg stemmen heeft, moet duidelijk worden tijdens de ledenvergadering van 8 juni.