Teststraten Bovenkarspel en Opmeer dicht wegens daling testen

De GGD Hollands Noorden sluit vanaf donderdag 10 juni de teststraten in Opmeer en Bovenkarspel. Het aantal mensen dat zich laat testen gaat fors omlaag en deze locaties worden verreweg het minste bezocht. Inwoners die normaal gesproken in deze teststraten terecht konden, worden vanaf donderdag verwezen naar de testlocaties in Zwaag en Heerhugowaard-Noord.

Afgelopen maart werd de teststraat in Bovenkarspel nog doelwit van een gerichte actie . Vroeg in de ochtend van 3 maart ging een explosief af, waarbij vijf ramen sneuvelden. Er raakte niemand gewond en de teststraat bleef die dag verder dicht.

Eind maart bezochten per week nog bijna 21.000 inwoners uit de regio een teststraat van de GGD in deze regio. De afgelopen weken schommelt dit aantal rond 5.500. Als je kijkt naar de snelle daling van het aantal besmettingen, is de verwachting dat het aantal coronatesten niet snel explosief zal toenemen.

