Roemeense David (26) blijft Irina eeuwig dankbaar voor kans om hier te werken

Het is van alle tijden: mensen die de grens over trekken op zoek naar een beter leven. Kwamen arbeidsmigranten vroeger vaak uit Duitsland - en sinds de jaren 60 en 70 vooral uit Italië, Spanje, Turkije en Marokko - nu zien we steeds vaker mensen uit voormalige Oostbloklanden als Polen, Bulgarije, Roemenië en Hongarije. Wie zijn deze mensen en waarom hebben ze hun land verlaten? Een vierluik, vandaag deel 2: David.

Door zijn opa kreeg hij op zijn zeventiende een baantje op een scheepswerf in de honderden kilometers zuidelijker gelegen stad Constanța. Voor 6 leu (ongeveer 1 euro) per uur sleep hij onderdelen, en niet zonder gevaar. Maar David wilde meer en in de pauzes vroeg hij aan een oudere vrouw, die er al tientallen jaren werkte, of zij hem wilde leren lassen. Dankzij Irina Brasovanu leerde hij een vaardigheid erbij én daardoor werd zijn salaris bijna verviervoudigd.

David komt uit Roemenië en werkt nu sinds vijf jaar in Nederland. Tot zijn veertiende mocht hij in zijn geboorteland naar school, dat was gratis. Hij kon de eerste vier leerjaren in zijn eigen dorp (Bârlad) volgen, voor de andere vier moest hij naar een dorp een paar kilometer verderop. Daarna moest er worden gewerkt, zodat hij financieel kon bijdragen aan het gezin. Hij begon met werken op het land en oogstte onder meer aardappelen, kersen en druiven.

Als het aan David had gelegen, dan was hij na zijn schooltijd verder gaan studeren. Maar het geld was er simpelweg niet voor. Zijn gezin was arm en kon amper rondkomen. Hij had soms niet eens schoenen om aan te doen naar school. "Ik deed ook wel eens laarzen aan."

Bio

De 26-jarige David Moldoveanu komt uit een arme familie. Hij is de oudste van vier kinderen en groeide op in Bârlad, een stad in het oosten van Roemenië. Zijn ouders moeten leven van een klein pensioen en dat komt door een drama dat in zijn vaders jeugd heeft afgespeeld. "Mijn opa werkte op het land", vertelt David. "Zijn oudere broer ging mee om te helpen en de jongere kinderen bleven thuis. Het was toen normaal dat de deur op slot ging." Door een ongeluk ontstond er brand in huis. Zijn vader (toen vier) probeerde zijn tweejarige zusje te redden, maar tevergeefs. Zij kwam om het leven, zelf moest hij voortaan zijn hand missen.

"De kinderbescherming nam de kinderen over", zegt David. "Mijn vader heeft overigens wel geleerd om alles met zijn linkerhand te kunnen, zo kan hij er bijvoorbeeld ook hout mee hakken." Om zijn ouders te ondersteunen, maken David en zijn twee, ook in Nederland werkende, broers Ionatan (22) en Tiberiu (19) regelmatig geld over naar hun ouders.

In de Hollandse broeikassen ontmoette hij vorig jaar zijn 21-jarige, eveneens Roemeense, vriendin Oprea Raluca. "Zij was bescheiden, dat sprak me wel aan." Samen met een collega wonen ze in een appartement. Oprea is gestopt met het werk in de kassen en doet nu schoonmaakwerk in een restaurant. David werkt nu een half jaar in een fabriek in 't Zand.