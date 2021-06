Vrouw fietst raadslid van zijn sokken terwijl hij vlogt over fietsoverlast in centrum

Net als hij een vlog maakt over 'fietsenchaos in de Haarlemse binnenstad', krijgt raadslid Moussa Aynan het zaterdag aan de stok met een fietsster die hem al rijdend een douw geeft. In de Jacobijnestraat filmt hij geparkeerde fietsen wanneer de vrouw achter hem twee keer met haar fietsbel belt.