Hekken moeten fietsers binnenstad tegenhouden: ''We moeten ze een beetje opvoeden''

Tijdens borreltijd fietsen door de Lange Veerstraat in Haarlem is niet meer mogelijk. Horecaondernemers hebben in samenspraak met de gemeente Haarlem besloten om aan beide kanten van de populaire straat tijdelijk hekken te plaatsen omdat er te veel gevaarlijke situaties ontstonden.

Door de toenemende drukte in de binnenstad, de vele maaltijdbezorgers en de uitbreiding van de terrassen is het een drukte vanjewelste in de Lange Veerstraat, wat leidt tot gevaarlijke situaties. Bareigenaar Jur Scheffer heeft al meerdere ongelukken zien gebeuren en pleitte, samen met andere ondernemers, bij de gemeente voor maatregelen. Jur: “De situatie is hier wel eens geëscaleerd, vloog er ineens een dienblad door de lucht of er moest een ambulance stoppen om een fietser van de grond op te rapen. Ja, dat was echt wel een probleem.”

Hekken gaat niet ver genoeg

Iets verderop in de straat schenkt barman Arthur van Camelbeek twee mensen een wijntje in. Daarbij kijkt hij goed uit of er geen fietser voorbij komt ‘’want, voor je het weet word je voor je sokken gereden’’, zegt hij. Deze wijnkenner is dan ook voorstander om deze straat fietsluw te houden en hij vindt dat de hekken niet ver genoeg gaan: “Dit moet permanent zo zijn. Je moet de straat afsluiten met goede hekken die op en neer kunnen zodat de hulpdiensten er nog wel langs kunnen, dat maak het in ieder geval voor iedereen duidelijk, want nu kunnen fietsers er nog omheen fietsen.’’