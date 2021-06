Inhoudelijke behandeling MH17-proces van start: waar draait het ook alweer om?

In de rechtszaak wordt vanaf vandaag duidelijk welke rol de vier verdachten precies hebben gespeeld in het neerhalen van vlucht MH17. Ze zullen niet komen opdagen in de extra beveiligde rechtbank bij Schiphol, dus zal alleen het dossier worden voorgelezen. Hieruit zal niet naar voren komen wie de echte verantwoordelijke is voor het afvuren van de Buk-raket, want het is voor justitie nog altijd onduidelijk wie op de knop drukte en waarom.

Het is een zeer complexe zaak. Nederland wilde dat de zaak in een VN-rechtbank zou plaatsvinden, maar dat werd geblokkeerd door Rusland. Daarom dient de zaak nu in Nederland, met de regels van het Nederlandse rechtssysteem. De vraag is nu of het de rechtbank lukt om de verdachten daadwerkelijk veroordeeld, en achter de tralies te krijgen. Het Openbaar Ministerie komt deze rechtszaak met bewijzen, maar onduidelijk is of deze sterk genoeg zijn. Daarnaast verblijven alle verdachten momenteel in Rusland. Het land werkt niet mee aan het proces en dus zullen ze de mannen niet uitleveren als het tot een veroordeling komt.

