De gezichten en verhalen van de Gooise MH17-slachtoffers en hun nabestaanden

HILVERSUM - 't Gooi werd zwaar getroffen toen op 17 juli 2014 het vliegtuig MH17 boven Oekraïne uit de lucht werd geschoten. Aan boord 298 mensen, onder wie vijftien Hilversummers en een gezin van vier uit Naarden. De ramp sloeg een gat in de gemeenschap. We kijken vijf later terug aan de hand van de beelden van toen en de jaren daarna.

De namen van alle Gooise MH17-slachtoffers zijn:

John Allen (44 jaar), Sandra Allen-Martens (44 jaar), Christopher Allen (16 jaar), Julian Allen (14 jaar), Ian Allen (8 jaar), Erik van Heijningen (54 jaar), Tina Mastenbroek (49 jaar), Zeger van Heijningen (17 jaar), Gerrit Menke (70 jaar), Mary Menke-Bignell (65 jaar), Quinn Schansman (18 jaar), Charles Smallenburg (55 jaar), Thérese Smallenburg-Brouwer (50 jaar), Carijn Smallenburg (15 jaar), Werther Smallenburg (11 jaar), Ingrid Meijer (43 jaar), Sophie (12 jaar), Fleur (10 jaar) en Bente (7 jaar)

In de documentaire 'MH17, in één klap verbonden' wordt het verhaal van de totstandkoming van het Hilversumse MH17-monument verteld aan de hand van de persoonlijke verhalen van nabestaanden, vrienden en collega's van de slachtoffers.



Hilversum stond op 17 augustus massaal stil bij alle slachtoffers met een stille tocht en herdenking in de Vituskerk.In Naarden werd massaal afscheid genomen van de zusjes Sophie (12 jaar), Fleur (10 jaar) en Bente (7 jaar).

Lees ook: Hilversum herdenkt slachtoffers MH17-ramp, vandaag vijf jaar geleden

Scholen en sportclubs in rouw

Meerdere schoolbanken in Hilversum bleven leeg. Het Roland Holst College verloor drie leerlingen en één docent. Het Comenius College herdacht twee omgekomen leerlingen: Zeger van Heijningen en Chris Allen.



Ook op sportclubs was het verdriet groot. Zo werd de 15-jarige Carlijn Smallenburg herdacht bij de Gooise Atletiekclub.Carlijns vader Charles en broer 11-jarige broer Werther waren actief bij voetbalclub VV Altius.

Rouwstoet

Op 23 juli trok er een indrukwekkende rouwstoet van vliegveld Eindhoven naar de Korporaal van Oudheusdenkazerne in Hilversum, waar de slachtoffers werden geïdentificeerd. In de dagen en maanden daarna volgden er meer rouwstoeten met stoffelijke resten.



Herman Korenwinder was één van de chauffeurs van de rouwwagens.Dankzij Thomas Schansmann zijn de zonnebloemen hét symbool geworden van de Hilversum MH17-herdenking en worden er elk jaar zonnebloemen neergezet door de hele gemeente. Een jaar na de ramp kijkt Thomas Schansman terug op de ramp, waarbij hij zijn 18-jarige zoon Quinn verloor.Robbert van Heijningen verloor zijn broer Erik, schoonzus Tina en neef Zeger. Behalve het verdriet is er ook de woede dat er over conflictgebied is gevlogen. Hij heeft er zijn missie van gemaakt om daar wat aan te doen, zo vertelt hij in juli 2015.