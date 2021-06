Combinatie tussen Telstar en Kon. HFC werd te druk voor Gertjan Tamerus

Tamerus begon 1,5 jaar geleden bij Telstar als vervanger van Arvid Smit. "Van tevoren wist ik dat het druk zou worden, maar ik wilde die uitdaging graag aangaan. Het afgelopen jaar, hoe rot het ook was met corona, kwam het op zich wel goed uit dat het bij HFC wat rustiger was. Het was goed te combineren, maar komend seizoen wordt het toch te druk."

Tijdnood bij Koninklijke HFC

"Ik heb in het afgelopen jaar ook een kindje gekregen", vervolgt Tamerus. "Dat alles bij elkaar verwacht ik dat het een ten koste gaat van het andere. En zo wil ik niet werken. Als ik het doe wil ik het goed doen. Bij Telstar trainden we best wel veel. Maandag bijvoorbeeld twee keer om 10.00 en 15.00 uur. 's Avonds train ik dan bij HFC. Er is dan weinig tijd om dat goed voor te bereiden. Laat staan om de wedstrijd van het weekend goed na te bespreken met mijn spelers."