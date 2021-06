Gertjan Tamerus stopt als assistent van Andries Jonker bij Telstar

Telstar moet op zoek naar een nieuwe assistent-trainer. Gertjan Tamerus heeft aangegeven te stoppen als rechterhand van trainer Andries Jonker. De voormalig spits was 1,5 jaar werkzaam bij de Witte Leeuwen.

"Ik vind dit heel erg jammer", zegt Jonker over Tamerus op de website van de club. "De samenwerking met Gertjan is altijd een hele prettige samenwerking geweest. Gertjan is gekomen na het vertrek van Arvid Smit naar de KNVB. Zijn kennis en ervaring hebben er mede voor gezorgd dat het team, maar ook de spelers individueel hebben kunnen groeien. Gertjan heeft er door persoonlijke omstandigheden voor gekozen om afscheid te nemen van de Witte Leeuwen. Wij wensen hem uiteraard heel veel succes bij Koninklijke HFC."