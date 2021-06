Haarlem zoekt nog bijna helft van 305 gedupeerde gezinnen toeslagenaffaire

In Haarlem wonen 305 gezinnen die gedupeerd zijn door de kinderopvangtoeslagenaffaire. Dat is de jongste informatie die de Belastingdienst aan de gemeente heeft doorgegeven. Contactgegevens van de slachtoffers krijgt Haarlem daarbij niet, vanwege de privacywetgeving. Hierdoor is er maar moeilijk contact met ze te krijgen. Ambtenaren zoeken daarom nog 131 van deze gezinnen.

Haarlem heeft geld gekregen om de 305 gezinnen hulp te bieden of te begeleiden naar instanties en organisaties die ze verder kunnen helpen. De Belastingdienst compenseert ze financieel. Maar voor wie in de problemen is geraakt, is dat misschien niet voldoende. Er kunnen bijvoorbeeld problemen zijn ontstaan rondom wonen, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. Daarmee kan de gemeente helpen.

Meldpunt

De gemeente heeft geld gekregen om de komende drie jaar de ouders te ondersteunen en roept de overgebleven 131 gezinnen op zich te melden als ze behoefte hebben aan hulp. Er is nu een meldpunt voor de gedupeerden van de kinderopvangtoeslagen opgezet. Als slachtoffers zeggen dat ze bellen voor het meldpunt kinderopvangtoeslagen, worden ze op werkdagen binnen 24 uur teruggebeld.

In Zandvoort, waar Haarlem ambtelijk mee samenwerkt, zijn volgens de Belastingdienst 24 gezinnen getroffen door de toeslagenaffaire. De gemeente heeft hier wel bijna met alle slachtoffers contact, namelijk met 22, en kan ze hulp bieden.