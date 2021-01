Woede om toeslagenaffaire: Haarlemmer protesteert

HAARLEM - Ralph Mooijekind uit Haarlem heeft 1 cent overgemaakt aan de Belastingdienst. Het is een stil protest om zijn ongenoegen te uiten jegens de kinderopvangtoeslagenaffaire. "Ik snap niet dat het zo ver heeft kunnen komen en dat ze de waarheid zo lang achter hebben kunnen houden."

Ralph werd vanmorgen wakker met nog in zijn gedachten het nieuws over het gevallen kabinet om de toeslagenaffaire. Ondanks dat hij er zelf niet direct mee te maken heeft, overviel hem een gevoel van onmacht. "Ik voel ook echt woede, hoe heeft het zo uit de hand kunnen lopen dat er meer waarde werd gehecht aan een liegende ambtenaar, dan aan een burger die het belastingsysteem voor het eerst doorloopt?"

Om zijn gedachten kracht bij te zetten, heeft Ralph bedacht om 1 cent over te maken aan de belastingdienst. Ralph ziet de symboliek er wel van in. "In plaats van iets af te nemen, geef ik iets."

Onrecht

Bij de kinderopvangtoeslagenaffaire zijn duizenden ouders gedupeerd, omdat ze door de belastingdienst ten onrechte werden aangewezen als fraudeurs. Ze moesten duizenden euro's terugbetalen waardoor veel mensen in financiële problemen kwamen. Toen het onrecht aan het licht kwam, werd dat nog lange tijd onder de pet gehouden.

Met de actie wil Ralph z'n stem laten horen dat hij het niet eens is met de hele toeslagenaffaire. "Ik hoop dat mensen mij zullen volgen en dat er straks een memo in Den Haag ligt met wat ze nou precies moeten met die duizenden een-centen, die zijn overgemaakt aan de belastingdienst. " Er zijn al wat mensen die Ralph hebben opgevolgd met de actie, maar hij hoopt dat het explodeert en andere Nederlanders ook wat van zich laten horen.