As van Ceresmolen terug op zijn plaats: "Lijkt weer echt op een molen"

Vandaag is de molenas van de Ceresmolen in Bovenkarspel weer terug op zijn romp gehesen. Na de verwoestende brand op ouderjaarsnacht 2019 is dit voor de molenmakers een belangrijke mijlpaal. "Het begint nu weer echt op een molen te lijken", vertelt een blije Joop Roersma.

"Nu de as erop zit, kunnen we door met het aanbrengen van de spanten", legt Roersma uit. Het was lange tijd spannend of het zou lukken om het grote geldbedrag van 700.000 euro bij elkaar te krijgen voor de restauratie. De verzekering keerde maar een deel van het bedrag uit, maar na inzamelacties kwam eind maart het goede nieuws dat het bedrag bij elkaar was.

De gietijzeren as heeft het er van de brand redelijk vanaf gemaakt. "De as is alleen doorgemeten op haarscheurtjes en is goed bevonden. Wel zijn de stenenlagers, waar de as in draait, vervangen." Het bovenwiel wat om de as zit, was er slechter aan toe. Om die reden moest de as van de molen eraf. Joop: "Het bovenwiel is wel geheel gerepareerd en van allemaal nieuwe kammen voorzien."

Kap na de zomer

Een groep vrijwilligers is binnen in de molen bezig met het herstel. Buiten wordt door de molenmakers van firma Poland gewerkt aan de molenas en het binnenwerk van de kap. De volgende stap is het aanbrengen van de spanten, waarna na verwachting in juni het riet op de kap kan worden gemaakt. Als alles meezit, zal de kap in augustus op de molen gehesen worden.

Bekijk hier de reportage die we op 1 januari, een jaar na de brand, maakten.