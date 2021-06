Schipholtop uitgemaakt voor moordenaars bij protestactie Aalsmeer

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Twee activisten van Extinction Rebellion gingen op de trap voor de ingang van het gemeentehuis liggen. "We wilden dat hij over de lijken zou heenstappen", zei een van hen tegen NH Nieuws. "De bedoeling is dat hij doorheeft wat hij aan het doen is." Op de vraag of het terecht is om de Schipholtop te verwijten over lijken te gaan, vond de activist wel: "Het is confronterend, maar wel de waarheid."

Moordenaars

Een omwonende van Schiphol uit Amstelveen deed er nog een schepje bovenop en schold Benschop en Van Dorst uit voor 'moordenaars'. Zijn uitspraak wenste hij niet voor camera verder uit te leggen. Een actievoerder uit Aalsmeer kon het wel verklaren: "Als je het ver doorvoert, kun je dat indirect hardmaken. De gezondheidsklachten in deze omgeving zijn gewoon slechter. Er zijn meer kankergevallen."

Schiphol-directeur Benschop vond 'het niet fijn' dat hij werd uitgemaakt voor moordenaar. "Er is een debat gaande. Ik zou het op prijs stellen als we elkaar daarbij in waarde laten.

