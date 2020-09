Protest tegen hinderaanpak Schiphol: "Er wordt gelogen en bedrogen"

Een groepje boze bewoners uit Assendelft heeft geen goed woord over voor de 'minder hinder'-bijeenkomsten van Schiphol. Samen met Luchtverkeersleiding Nederland organiseert Schiphol een aantal sessies in Noord- en Zuid-Holland waarbij omwonenden hun mening mogen geven over nieuwe hinderbeperkende maatregelen. De boze bewoners hebben geen vertrouwen in Schiphol en kozen voor een protest voor de deur.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Winnie de Wit uit Assendelft piekert er zelfs niet over om het huurzaaltje in de Dorpsstraat in te gaan en mee te praten met Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). "Je weet gewoon: je wordt bedonderd. Er wordt gelogen en bedrogen. Dat heet inmiddels Schiphollen", zegt Winnie over de bijeenkomsten.

Feedback

In maart lanceerden Schiphol en LVNL de site minderhinderschiphol.nl, waar de voortgang van nieuwe hinderbeperkende maatregelen kunnen worden bekeken. Vanwege de coronacrisis was het voor Schiphol niet eerder mogelijk om de bijeenkomsten te organiseren, waar bewoners de mogelijkheid krijgen om feedback te geven over de aanpak van de overlast.

Verleiden

Winnie en enkele andere inwoners van Assendelft denken dat een protest voor de deur van de bijeenkomst meer effect heeft dan binnen meepraten. Vertegenwoordigers van Schiphol en LVNL probeerden de actievoerders nog te verleiden naar binnen te gaan, maar die moesten er niks van weten.

Zo'n tien bewoners wilden wel aanhoren wat Schiphol en de verkeersleiders te vertellen hadden. Of ze wat met de feedback gaan doen, weet een van de bezoekers niet: "Dat is moeilijk in te schatten, maar ik denk dat als je niks inbrengt, ze zeker niks gaan doen."

Waardedaling

Waarom er zo weinig mensen zijn komen protesteren, weet Winnie wel: "De mensen hebben het een beetje opgegeven en Zaankanters kunnen ongelooflijk goed relativeren."

Winnie hoort van ander Assendelfters dat ze bang zijn dat de waarde van hun huis daalt, als bekend wordt dat er vliegtuigoverlast is. "Dat zou mij niet interesseren. Het gaat mij om gezonde lucht in te kunnen ademen en rust in de nacht. En overdag ook graag."