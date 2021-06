Geen Olympische Spelen voor Michel Butter: "Ik had het niet verwacht"

Het is balen voor atleet Michel Butter. De marathonloper uit Castricum kreeg gisteravond te horen dat hij niet geselecteerd is voor de olympische marathon in Tokio. "Ik had goede hoop dat ik wel geselecteerd werd. Dan is het natuurlijk wel een teleurstelling", reageert Butter.

"Ik heb alle NK's vanaf 2015, internationale toernooien en de marathon meegewogen, maar met die punten hebben ze niks gedaan. Ik heb wel vrede met de beslissing en de jongens gefeliciteerd met hun olympische kwalificatie." Khalid Choukoud en Bart van Nunen zijn door de Atletiekunie aangewezen op de marathon. Abdi Nageeye was al zeker, omdat hij de snelste seizoenstijd heeft.

Presenteren van jezelf

Gisteren kwamen de atleten samen met hun coaches en technisch directeur van de Atletiekunie Ad Roskam bij elkaar. "Het was eigenlijk een heel informele setting. De ene had een PowerPoint, de ander een kladblaadje en de ander niks. Net hoe je het prettig vond om je verhaal te vertellen. Ik had een PowerPoint en daar stond in een notendop waarom ik naar de Olympische Spelen zou moeten gaan. Met name mijn constantheid in prestatieniveau. Dat heb ik laten zien in diverse omstandigheden, bijvoorbeeld in de hitte en in strijdmarathons."

Reserve

Butter is wel aangewezen als reserve. Hij gaat met Roskam en hoofdcoach Charles van Commenée bespreken hoe hij daar verder invulling aan gaat geven. "Ik wil in principe de voorbereiding nog voortzetten, omdat de kans dat er nog iemand uitvalt redelijk aanwezig is op de marathon. Maar ik wil voor mezelf ook een deadline stellen, want een marathonvoorbereiding vergt ook wel wat. Dat doe je niet zomaar even." Het is daarom ook nog onduidelijk of Butter naar Japan gaat.