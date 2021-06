Steeds meer muziekles op basisscholen: "Nu belangrijk om te behouden"

Er wordt steeds meer muziekles gegeven op basisscholen. Tachtig procent van de basisschoolkinderen in Noord-Holland krijgt structureel op school les, blijkt uit cijfers van stichting Méér Muziek in de Klas. Maar er is ook nog werk aan de winkel: "Er gebeurt heel veel goeds, maar het is nu belangrijk te behouden wat er is en blijvend wordt", zegt cultuurcoach Jantien Bijvoet.

In november 2020 werd het MuziekAkkoord Noord Noord-Holland getekend, met de intentie de 59.000 basisschoolleringen in de deelregio's Alkmaar, Heemskerk, Noordkop en West-Friesland structureel muziekonderwijs te geven. En dat blijkt een succes. "Door het MuziekAkkoord is er meer aandacht voor gekomen en zijn ook de scholen en buitenschoolse stichtingen er meer mee bezig", vertelt Bijvoet. Op de Gideonschool in Bovenkarspel krijgen alle klassen sinds een jaar les van een vakdocent muziek. Op een vaste ochtend in de week oefenen de kinderen met zang, ritme en ook beweging. Een groot contrast met een jaar geleden. "Wij vinden het heel belangrijk maar er komt veel op het bordje van de school. Leerkrachten vinden het soms spannend om muziek te maken, hebben er geen tijd voor. Het werd een klein beetje een ondergeschoven kindje. En dat is zonde", zegt directeur Marieke Broens.

In de West-Friese gemeenten Drechterland, Stede Broec en Medemblik zijn zo'n veertig basisscholen aangesloten bij het MuziekAkkoord. Ook stellen de gemeentes een aparte muzieksubsidie beschikbaar en is er een gezamenlijke cultuurcoach die het muziekonderwijs coördineert. Bijvoet: "Ik help scholen met het praktisch vinden van een muziekdocent, met de muziekscholen samen te werken of subsidies aan te vragen." Volgens de gemeente Medemblik is de integrale aanpak van groot belang. "Door dit op basisscholen aan te bieden, kunnen wij garanderen dat ieder kind in de gemeente Medemblik kennis ​maakt met muziekonderwijs. Door​dat de lessen op de basisscholen veelal worden gegeven door docenten van de twee muziekscholen in de gemeente, worden er eenvoudige dwarsverbanden gelegd die kinderen kunnen bewandelen om buiten schooltijd muziekinstrumenten te leren bespelen", aldus wethouder Joset Fit.

Muziekdocent Jesper Huisman ziet de leerlingen groeien, en vooral ook het vertrouwen om muziek te maken. "Je merkt dat het in het begin gewoon spannend is, zeker voor de bovenbouw. Die hadden nog nooit echt voor elkaar gezongen of muziek gemaakt, dus je moet wel durven. Na één jaar gaat dat al veel makkelijk en begrijpen ze wat een muziekles inhoudt." Ondanks het succes valt er ook nog winst te behalen. "Het zou nog mooier zijn als de subsidie een structureel bedrag wordt wat wij mogen besteden aan cultuur. Nu is het elk jaar puzzelen of we wel of niet in aanmerking komen en daarin zelf moeten bijleggen", zegt directeur Marieke Broens. Ook Jantien Bijvoet hoopt dat de muzieklessen op school blijvend zijn. Bijvoet: "Ik denk vooral dat het belangrijk is om nu te behouden wat we hebben. Om ervoor te zorgen dat het duurzaam is en blijvend. Dat is denk ik het belangrijkste."