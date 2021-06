Ouderen in de stress om digitaal parkeersysteem Nieuw-Noord

Sinds vandaag is in Zandvoort in de wijk Nieuw-Noord vergunningparkeren ingevoerd om de parkeerdruk in de zomermaanden tegen te gaan. Niet alleen bewoners hebben een vergunning nodig om te mogen parkeren, ook hun bezoekers moeten via een digitaal systeem worden aangemeld. En dat is voor heel wat ouderen in de wijk problematisch, zo ook voor de 85-jarige Christine Hueske. "Ik kan dit niet want ik heb geen internet."

Nieuw-Noord is niet de enige wijk waar het nieuwe vergunningparkeren is ingevoerd. Ook in Zuid en Oud-Noord wordt de nieuwe regeling van kracht. Nieuw-Noord is betrokken in het grotere plan, om het waterbedeffect tegen te gaan. Als er in andere wijken een vergunningstelsel wordt ingevoerd, dan neemt de parkeerdruk toe in de wijk waar geen vergunnigstelsel is. Wethouder Ellen Verheij wil voorkomen dat de Nieuw-Noord te maken krijgt met een te hoge parkeerdruk en hoopt hiermee de inwoners te ontlasten.

Het nieuwe beleid valt niet bij alle inwoners in goede aarde. Zo maakt Christine Hueske zich zorgen over hoe ze haar bezoekers kan laten parkeren, nu ze hen zelf niet digitaal kan aanmelden. "Ik kan mijn dochter hier toch niet voor vragen? Die heeft wel wat anders aan haar hoofd." Christine werkt nog altijd als pedicure en ontvangt elke week klanten. Dat zij zichzelf zouden moeten aanmelden om in de straat van Christine te kunnen parkeren, levert haar veel stress op. Sommige klanten zijn al op leeftijd en zijn net zo onbekend met de digitale wereld als zij zelf. En dat gaat ook op voor haar vrienden. "Ik heb er stress van en kan er gewoon niet van slapen. Dan denk ik aan hoe ik dit nou moet doen."

Quote "Er wordt goed getoond dat ouderen niet meer meetellen" Christine Hueske bewoner Nieuw-Noord

Christine is niet de enige die er problemen mee heeft. Ook bij Seniorenvereniging Zandvoort komen veel signalen van verontruste ouderen uit de wijk, binnen. "Het is heel lastig voor veel ouderen", vertelt een woordvoerder. "Ze willen graag zelfstandig blijven wonen maar hoe moeten ze dat nou doen op deze manier? Wij horen van veel ouderen dat ze hiermee zitten." Zowel de Seniorenvereniging als Christine Hueske hebben contact opgenomen met de gemeente over het nieuwe beleid, maar vooralsnog lijkt er geen oplossing te komen. Wethouder Ellen Verheij benadrukt dat zij geluiden uit de wijk hoort dat bewoners even buren vragen om te helpen met aanmelden. En dat bezoekers altijd ook gebruik kunnen maken van de blauwe parkeerzones in de wijk. Dat de vergunningregeling digitaal is, is een bewuste keuze geweest. "We hebben met elkaar beslist dat we gaan digitaliseren, daar lopen we nu op vooruit. En praktisch en uitvoeringstechnisch was het alleen mogelijk om het digitaal uit te voeren. " Oplossing Christine Hueske hoopt eigenlijk dat er toch een oplossing komt voor ouderen in de vorm van een kaart die ze aan bezoekers kunnen geven om onder de voorruit op het dashboard te leggen. Maar zoals het er nu naar uitziet, zit dat er niet in. Het nieuwe parkeerbeleid is een pilot van vier maanden, waarna zal worden geëvalueerd voor het definitieve nieuwe parkeerbeleid in de badplaats.