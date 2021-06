Helden onderscheiden voor reddingsactie in water langs N194

De vrouw reed op 21 januari op de N194, raakte door onbekende oorzaak van de weg en belandde in het water. Haar auto kwam ondersteboven in de sloot terecht en liep snel vol met water. De automobiliste kon er niet op eigen kracht uitkomen, maar Van der Velden en Van de Kamp aarzelden geen moment en schoten de vrouw te hulp.

Locoburgemeester Bijman: "Dat deze twee heren zo snel hebben gehandeld en het hen samen is gelukt mevrouw te redden, is heel knap. Ik voel me vereerd dat ik hen deze zilveren penning mag uitreiken en zo namens de KNBRD en onze gemeente hen mag bedanken voor deze inzet."

Kees van der Velden en Marco van de Kamp waarderen het dat zij de penning hebben mogen ontvangen. Maar, zo zegt Kees van der Velden, 'wij zijn vooral heel blij dat het ons gelukt is om mevrouw te redden'. Marco van de Kamp is het hier mee eens en vult hem aan. "Wij zijn ook de brandweer dankbaar, zij hebben ons destijds heel goed opgevangen op de kazerne."

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl

🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]