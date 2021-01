28-jarige man uit Wervershoof overleden na ongeval

AVENHORN - Een 28-jarige man uit Wevershoof is gisteren overleden na een ernstig eenzijdig ongeval op de N194 bij Avenhorn.

Om 15.30 uur raakte de man door een onbekende oorzaak van de weg. De auto kwam ondersteboven in een sloot terecht. Andere automobilisten schoten te hulp en hebben het hoofd van de bestuurder boven water weten te houden.

Toen de hulpdiensten ter plaatse waren, is de bestuurder op de kant gereanimeerd waarna hij naar het ziekenhuis is overgebracht. De man is onderweg naar het ziekenhuis overleden.