Omstanders schieten te hulp bij te water geraakte auto: bestuurder gereanimeerd

AVENHORN - Om half vier vanmiddag is ter hoogte van Avenhorn op de N194 een auto te water geraakt. Omstanders hebben de eerste hulp verleend. De bestuurder is na reanimatie naar het ziekenhuis overgebracht.

De auto raakte te water na een eenzijdig ongeval. Andere automobilisten zijn te hulp geschoten en hebben het hoofd van de bestuurder boven water weten te houden, vertelt een woordvoerder van de politie.

Toen de hulpdiensten ter plaatse waren is de bestuurder op de kant gereanimeerd, waarna hij naar het ziekenhuis is overgebracht. De toedracht van het ongeluk is nog onzeker; mogelijk is de bestuurder onwel geworden waarna die met zijn auto te water is geraakt.

De N194, de weg tussen de A7 en Avenhorn is voorlopig nog dicht.