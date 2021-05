Vijf maanden cel voor voormalig hoofdofficier na betaalde seks met minderjarige

De voormalig plaatsvervangend hoofdofficier van justitie van het parket in Amsterdam is vandaag in Den Haag veroordeeld tot vijf maanden cel. De man, Vincent L., zou betaalde seks hebben gehad met een minderjarige.

Adobe Stock

Eerder eiste het Openbaar Ministerie een straf van elf maanden tegen de 43-jarige man. L. zou meerdere malen betaalde seks hebben gehad met een 16-jarige jongen, die hij ontmoette op datingsite Bullchat. Hij beweert dat de jongen heeft gezegd dat hij 18 was en dat hij hem niet heeft betaald voor seks. Wel zegt hij dat hij de jongen geld heeft gegeven omdat die geldproblemen had. De rechtbank Den Haag acht bewezen dat L. meerdere keren seks heeft gehad met de jongen en neemt het hem kwalijk dat hij de leeftijd van de jongen niet heeft gecontroleerd. "De rechtbank vindt dat bij L. alle alarmbellen hadden moeten gaan rinkelen omdat het hier om een minderjarige jongen ging", laat persrechter Marjolijn Kramer weten in een video van de rechtbank. "Hij heeft hem geld, drank, sigaretten en chips geboden in ruil voor seks", zegt ze. Het is de rechtbank duidelijk geworden dat de minderjarige jongen alleen seks had met L. in ruil voor geld. "Dat had voor de man ook duidelijk moeten zijn." Vijf maanden Ondanks de hogere eis van het Openbaar Ministerie krijgt L. nu dus vijf maanden celstraf. "De rechtbank heeft gekeken naar soortgelijke zaken, daarnaast heeft de procedure heel lang geduurd, waardoor de rechtbank een iets lagere straf heeft opgelegd", vertelt Kramer. In januari 2017 kwam de zaak aan het licht toen de vader van de jongen de misdrijven ontdekte. Hij maakte zich zorgen omdat de schoolresultaten van de jongen achterbleven, daarnaast kwam de jongen vaak laat thuis. Toen de vader de telefoon van de jongen bekeek, zag hij seksueel getinte berichten van meerdere oudere mannen.

In de zaak zijn ook tien andere mannen opgepakt die met hetzelfde slachtoffer seksuele handelingen zouden hebben verricht. Zij kregen straffen variërend van een maand tot zeven weken celstraf. Het Openbaar Ministerie vindt die straffen echter te laag en is in hoger beroep gegaan tegen deze vonnissen.