Na veel vertraging begint zedenzaak die bijna niet doorging door blunder OM

De zaak tegen Vincent L. werd aanvankelijk door de rechtbank in Amsterdam behandeld, maar de Hoge Raad oordeelde dat om schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, de zaak in Den Haag moest worden behandeld. L. was namelijk werkzaam in hetzelfde gebouw van het OM als de aanklagers, in Amsterdam.

Sinds 2013 was Vincent L. landelijk coördinerend fraude-officier van justitie, verantwoordelijk voor het opsporen van criminaliteit rondom milieu en economie. Vanaf 2016 werd hij plaatsvervangend hoofdofficier van het functioneel parket in Amsterdam. Hij werd kort na zijn aanhouding geschorst, en per 1 januari 2018 werd zijn dienstverband bij het OM beëindigd.

Volgens het rechtbankverslag is het algemene beeld dat is ontstaan van de chatsite, dat deze vooral wordt gebruikt door mannen die op zoek zijn naar een 'snelle seksdate diezelfde dag, met een man uit de buurt.' Bij het aanmelden op de chatsite geef je automatisch aan 18 jaar of ouder te zijn.

Toen het slachtoffer door de politie werd geconfronteerd met de vermoedens van zijn ouders, vertelde hij dat hij een aantal jaar geleden via een chatsite was begonnen met afspraakjes met oudere mannen. De minderjarige jongen verdiende daar geld mee, vaak zo’n 40 á 50 euro per afspraak.

In januari 2017 werden de misdrijven ontdekt door de vader van het minderjarige slachtoffer. Door achterliggende schoolresultaten, en omdat de jongen vaak laat thuis kwam maakten zijn ouders zich zorgen. De vader keek in de telefoon van de jongen en zag daarbij seksueel getinte berichten van meerdere oudere mannen.

De advocaat van de verdachte had deze klacht al in mailcontact met een van deze officieren kenbaar gemaakt en verklaarde in rechtszaal 'dat de vervolgende instantie slechts op papier het Haagse parket wordt'.

Het OM ging tegen die uitspraak in hoger beroep op 5 november 2019, en zij moest daarna, binnen veertien dagen, een appelschriftuur indienen. Deze werd pas op de vijftiende dag ontvangen. Toch besloot de rechtbank het hoger beroep in behandeling te nemen.

Het OM toonde zich ondanks blij te zijn met de uitspraak van de rechtbank wel zelfkritisch. "Het OM heeft een risico genomen door de Amsterdamse officieren op deze zaak te houden. Ook al zijn door betrokken collega’s integere en professionele afwegingen gemaakt, we hadden juist in deze zaak waarbij een (oud-)OM’er betrokken is alle risico’s moeten vermijden waardoor de rechtbank de zaak inhoudelijk zonder vertraging had kunnen behandelen. Ongeacht de positieve beslissing van het Hof van vandaag, vinden we, terugkijkend, dat we dit anders hadden moeten aanpakken.”

Eindelijk inhoudelijke behandeling

Uiteindelijk is de verdachte nog tegen de beslissing van het hof ingegaan, maar het hof sloeg deze vraag om cassatie af.

Vandaag begint om 9.00 uur dus na een hoop vertraging de rechtszaak tegen Vincent L. in de rechtbank van Den Haag. Wat precies de strafeis van het OM is, is nog niet duidelijk. De zitting van vandaag is een voorbereidende zitting, waarin vooral wordt gekeken of er nog aanvullend onderzoek nodig is.