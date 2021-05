Dimeo van der Horst en Jessey Voorn naar Spelen met 3x3-basketballers

De 3x3-basketballers hebben zich met een geweldige comeback van deelname aan de Olympische Spelen verzekerd. Met een 21-13 overwinning op Frankrijk dwong het team met Amsterdammers Dimeo van der Horst en Jessey Voorn een finaleplaats af in het kwalificatietoernooi in Graz. Door zich bij de beste drie ploegen te voegen, is Nederland zeker van de Spelen.

Oranje begon nerveus aan de halve finale tegen de Fransen. Bij een stand van 6-6 ging het beter lopen en dankzij een aantal snelle scores van Voorn liep de ploeg uit naar een 13-8 voorsprong. Vervolgens behield Nederland de voorsprong en verzekerde het zich van een plaats in de finale, die automatisch recht geeft op deelname aan de Spelen.

In de groepsfase leek het avontuur bijna voorbij voor de Nederlandse basketbalploeg. Daarna begon het te draaien tegen toernooifavorieten als de Verenigde Staten en Frankrijk. "We hebben er zo hard voor gewerkt de afgelopen jaren", zegt Van der Horst na afloop. "We waren eigenlijk kansloos, maar toch bleven we in onszelf geloven."