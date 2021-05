Inwoners boos over eventuele afsluiting van dorp bij calamiteit: "Storm in glas water"

In Zandvoort is rumoer ontstaan nadat het college nieuwe calamiteitenplannen bekend maakte, dat zijn draaiboeken voor bij bijvoorbeeld een grote brand of hele ernstige ongelukken. In het zwaarste scenario is het mogelijk dat het dorp korte tijd wordt afgesloten voor iedereen. Daarover ontstond rumoer bij de VVD en inwoners. Ten onrechte, zegt de gemeente.

Toen de VVD de plannen las, kwamen er allerlei vragen op. Daarom plaatsten zij het op Facebook. Er kwamen veel reacties op het nieuws over de eventuele afsluiting van het dorp bij een uiterste calamiteit.

Zo was het bijvoorbeeld vorig jaar zomer te druk, veel mensen trokken erop uit richting het strand bij Zandvoort. Automobilisten werden teruggestuurd. Zoals de VVD de plannen interpreteert, zou in zo'n scenario in de toekomst ook Zandvoorters het dorp niet meer in of uit kunnen.

"We hebben vorig jaar gezien dat mensen vanaf de afzetting naar huis moeten lopen, dat willen wij echt niet", zegt Martijn Hendriks van de VVD. "Toen wij zagen dat er geen onderscheid gemaakt wordt in de plannen tussen Zandvoorters en andere mensen, dachten wij van als je toch aan het voorbereiden bent, geef auto's uit Zandvoort dan een sticker, bijvoorbeeld."

Uit verband gerukt

Maar volgens de woordvoerder van de gemeente klopt die interpretatie niet en is dit uiterste scenario door de partij uit zijn verband gerukt. "Het is absolute onzin dat het dorp vaak afgesloten zou worden", vertelt de woordvoerder. "Dit is echt een storm in een glas water. We hebben scenario's van groen tot diep rood, het wordt pas korte tijd afgesloten bij het uiterste rampscenario."

Dat is volgens hem niet anders dan in andere jaren en gebeurt er bijna nooit zoiets. "We hebben deze plannen juist gemaakt voor de bereikbaarheid en doorstroming van het dorp. We hebben bekeken hoe te reageren bij drukte, wanneer we extra verkeersregelaars inzetten en meer van dat soort maatregelen, juist om het dorp open te houden."