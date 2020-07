Zandvoort zit vol: toegangswegen afgesloten, treinreis afgeraden

Er is geen plek meer voor auto's: de parkeerplaatsen in Zandvoort staan al helemaal vol. De gemeente Zandvoort roept automobilisten op om om te keren en niet meer met de auto het strand proberen te bereiken. In Haarlem en omgeving staan kilometerlange files naar het strand. Deze auto's kunnen de kustplaatsen al bijna niet meer wegwerken.

Wegen afgesloten

Rond 14.30 uur besloot de gemeente ook de wegen naar Zandvoort af te sluiten. Hierdoor is het niet mogelijk om met de auto of motor in de kustplaats te komen. Dit gebeurde uit veiligheidsoverwegingen: mensen kunnen in Zandvoort hun auto niet meer kwijt en raken in de auto oververhit

