Trajectcontrole N9 kan maandag slechts deels starten vanwege vernieling palen

Dat laat het Openbaar Ministerie (OM) weten. De paal met een camera is in de nacht van 22 op 23 mei vernield. Het OM heeft aangifte gedaan van vernieling. Als de schade aan de paal is hersteld, kan de trajectcontrole in beide richtingen worden aangezet.

Voor nu wordt hij maandag slechts in een richting geactiveerd. De route tussen Burgervlotbrug en Sint Maartensvlotbrug is de een-na-laatste van twintig nieuwe trajectcontrolesystemen op N-wegen dat wordt aangezet. Op de N9 wordt vaak te hard gereden en ook gebeuren er regelmatig ongelukken, niet zelden met dodelijke afloop.

Complex

Meermalen is de trajectcontrole uitgesteld. Aanvankelijk zou het al in 2019 van start gaan, het is uiteindelijk anderhalf jaar later geworden. Het OM geeft aan dat de aanleg van het systeem op dit traject 'complex' was. "Dat komt omdat de weg een dijk is naast het Noord-Hollands Kanaal. Dat gaf beperkingen bij de aanleg van de benodigde infrastructuur."

Vorig jaar zijn op achttien provinciale N-wegen trajectcontrolesystemen aangelegd. Het gaat om wegen in het hele land, waar relatief veel ongevallen gebeuren of vaak te hard wordt gereden. Na de N9 volgt als laatste, naar verwachting voor de zomer, de N205.