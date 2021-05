Trajectcontrole N9 gaat eind deze maand eindelijk aan na bijna twee jaar vertraging

De trajectcontrole werd al in 2017 aangekondigd en moest twee jaar geleden in werking worden gesteld. Door vertraging bij de plaatsing van trajectcontroles op andere provinciale wegen in Nederland is dit uiteindelijk bijna twee jaar later geworden. "Voor de provinciale wegen worden nieuwe systemen gebruikt", vertelde Van Kessel eerder tegen NH Nieuws. "Maar het ontwikkelen van de software duurde langer dan verwacht."

Wel houdt het Openbaar Ministerie een kleine slag om de arm, mocht de datum toch niet worden gehaald. "Er is nog een laatste test bezig deze week", zegt Marloes van Kessel, woordvoerder van het OM. "Als de datum definitief vaststaat, versturen we een persbericht."

Na ruim een halfjaar testen is het dus nu oppassen geblazen voor automobilisten. Waar je de afgelopen tijd nog ontsnapte aan een boete als je op dit traject te hard reed (je mag er 80 kilometer per uur, maar wordt vaak harder gereden), is dat vanaf 31 mei niet meer het geval.

Eisen

De vraag waarom juist voor dit traject is gekozen, is volgens Van Kessel niet simpel te beantwoorden, zei ze vorig jaar: "Er zijn diverse eisen waar aan moet worden voldaan. Zo mag er geen afslag zijn, moet uit een analyse van de provincie en de politie blijken dat hier vaak te hard wordt gereden en dat er regelmatig ongelukken gebeuren. Bovendien wordt gekeken waar zo'n flitssysteem het best en technisch gemakkelijkst kan worden ingevoerd."

De N9 staat bekend als een gevaarlijke weg. Regelmatig gebeuren er ongelukken - ook met dodelijke afloop - en vaak is er gepleit voor maatregelen zoals het verbreden van de weg. De trajectcontrole moet er in ieder geval voor zorgen dat mensen hier minder hard rijden.