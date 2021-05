Dood lammergier schokt vogelaars: "Deze gier is een martelaar voor alle vogels"

"Dat zo'n puberende vogel de wereld gaat verkennen en uitgerekend in de kop van Noord-Holland uit de lucht wordt geslagen, dat moet niet mogelijk zijn." Vogelaar Marc Plomp van Texel kan er niet over uit. Gisteren verongelukte een zeldzame lammergier bij een botsing met windturbine in de Wieringermeer. Plomp roept op tot maatregelen. "Deze gier mag een martelaar zijn voor alle vogelslachtoffers van windturbines."

Texel heeft al eerder een lammergier op bezoek gehad, vertelt Plomp van het Vogelinformatiecentrum Texel in De Cocksdorp."We hadden al gehoord dat er een lammergier vanuit het Zeeuwse richting Texel kwam, dus we zaten verheugd te wachten. Ja, dan komt dit nieuws en dat is echt heel tragisch."

Beheerder Vattenfall van het Windpark Wieringermeer betreurt de dood van de lammergier en zegt volop bezig te zijn met onderzoek om aanvaringen met vogels te voorkomen. "Bij de aanleg is volop rekening gehouden met de natuur. De ontwikkeling van detectiesystemen om windmolens automatisch stil te zetten als er grote vogels langs vliegen is nog in een vroeg stadium en onvoldoende om op grote schaal toe te passen."

Hij vervolgt: "Het zwart verven van bladen is slechts een keer eerder getest, door Vattenfall, in Noorwegen. We denken dat nader onderzoek nodig is om te bepalen hoe effectief dit middel is. Daarom starten we met verschillende energiebedrijven later dit jaar met een pilot in Nederland, in de Eemshaven."