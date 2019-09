Ruige dwergvleermuizen krijgen zenders voor onderzoek naar windparken op zee

SINT MAARTENSVLOTBRUG - Tientallen ruige dwergvleermuizen in de kop van de provincie krijgen deze weken een zender opgeplakt. De beschermde dieren zijn onderdeel van een onderzoek naar de komst en de effecten van nog meer windmolenparken op de Noordzee. Overleeft de ruige dwergvleermuis de tocht naar Engeland of krijgt het een klap van de molen?

Het is flink zoeken naar de vleermuizen in het Wildrijk bij Sint Maartenvlotbrug. Onderzoekers Sander Lagerveld van de Wageningen Universiteit en Anne Jifke Haarsma moeten zo'n veertig vleermuiskasten af op zoek naar de ruige dwergvleermuis. Het is trap op en trap af.

Risico

"We zenderen de vleermuizen, zodat we ze kunnen volgen tijdens hun trek. Gaan ze de zee over of volgen ze de kust naar Frankrijk. En hoeveel zijn het er? Het is bedoeld om een risico-inschatting te maken voor deze soort met de komst van off shore windenergie. Ze kunnen een klap van de molen krijgen, maar ook een drukgolf van de wieken kan funest zijn voor het diertje", vertelt onderzoeker Sander Lagerveld van de Wageningen Universiteit aan NH Nieuws.

Lees ook: Heilooër werkt vleermuis met schepnet naar buiten

Onderzoekers maken zich zorgen over het voortbestaan van de ruige dwergvleermuis. "Als je het aantal windmolens bij elkaar optelt die op de zuidelijke Noordzee erbij komen en je gaat uit van één slachtoffer per molen dan komt de soort al in gevaar."

Draaistop

"Al is de ruige dwergvleermuis en beschermde diersoort, de windmolenparken op zee tegenhouden kan niet. We kunnen er door onderzoek wel voor zorgen dat de molen tijdelijk ophouden met draaien als we weten op welk moment de vleermuizen over zee trekken."

Lees ook: Niets is wat het lijkt - inbrekers blijken vleermuisonderzoekers

Op verschillende plekken langs de Noordzeekust, zoals op het kijkduin bij Petten en in het binnenland staan inmiddels meetstations en antennes om de vliegbewegingen van de vleermuizen te kunnen volgen. "Ze hebben allemaal een unieke code." Veel last van de zender hebben de dieren niet. Ze wegen slecht 0.3 gram en vallen er na een week of twee vanzelf af.