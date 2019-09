Niets is wat het lijkt: inbrekers in leegstaande boerderij blijken vleermuisonderzoekers

GROOTE KEETEN - Een oplettende inwoner van Groote Keeten spotte gisteravond een verdachte situatie. Op het erf van een leegstaande boerderij zag hij twee auto's staan en rondom het pand liepen drie personen met een zaklamp. Reden genoeg om de politie in te schakelen, maar de vork zat net even anders in de steel.

De man liep met zijn hond in het donker langs de boerderij toen hij de 'verdachten' zag. Extra reden tot argwaan: toen de inwoner passeerde, stopte het drietal met rondkijken en schijnen.

Onderzoekers

Omdat de situatie wel heel erg leek op een inbraak, kwamen meerdere agenten naar de boerderij. Zij troffen binnen inderdaad drie personen aan, maar die kwamen niet om waardevolle spullen mee te nemen. Het bleek te gaan om vleermuisonderzoekers.

De politieheli, die in de buurt vloog, was ook richting Groote Keeten gegaan. De piloot spotte vanuit de lucht een vierde persoon, knielend in het gras. Dit bleek de oplettende buurtbewoner te zijn, die alles aan het observeren was. "Al met al een spannende melding met een grappige afloop", aldus de politie.