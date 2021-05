IJmond NL V Steeds meer vossen, maar voeren is geen goed idee: "Het zijn wel wilde dieren"

De vos rukt op en is daardoor op veel plaatsen onderdeel geworden van het straatbeeld. Als gevolg van gebrek aan natuurlijke vijanden en de permanente zoektocht naar voedsel, struinen vossen de straten af. Zandvoort en Velsen zijn twee van die plekken waar de vos al lang geen bezienswaardigheid meer is. "Leuk allemaal", zegt bioloog Wim Bosch van het Pieter Vermeulen Museum in Driehuis. "Maar de vos is een wild dier en moeten we ook als zodanig behandelen. Dus niet voederen en zeker niet proberen aan te raken."

Ton van Steijn uit Velserbroek is een van de vooruitgeschoven posten van Bosch. Als natuurfotograaf trekt hij er dagelijks op uit, de laatste tijd vooral om vossen vast te leggen. Hij ziet er daarbij op toe dat mensen uit de buurt blijven en waarschuwt waar nodig als ze een vos eten willen geven. De plek waar hij de meeste vossen spot, houdt hij het liefst voor zichzelf. "Want het is natuurlijk niet goed voor de vos als hele troepen hier komen kijken."

Het is vanavond koud en regenachtig, maar dat weerhoudt de Velserbroeker er niet van naar zijn 'vrienden' te gaan. Hij ontmoet er ook andere fotografen. Vanavond is Jan-Willem Mantel een van hen. Ze delen de liefde voor de vos. "Het zijn fantastische dieren", zegt Mantel. "Zo speels. Met hun karaktertrekken zijn het net mensen." Van Steijn vult aan: "En ze zijn ongelooflijk nieuwsgierig. Onlangs sprong er een in mijn auto. Ze hebben zo'n sterke reuk en dachten dat daar wat te halen was."

Geduld Ze staan hier nu een klein half uur, maar de vossen hebben zich nog niet laten zien. "Geduld hebben", zegt Van Steijn. "Als je het niet meer verwacht, zijn ze er opeens." Hij heeft die woorden nog niet uitgesproken, of de complete vossenfamilie, een stuk of zes, meldt zich. Mantel gaat op de grond liggen voor het beste perspectief. Eén van de vossen knabbelt aan zijn lens. Van Steijn fotografeert ook graag andere dieren en heeft een voorkeur voor ijsvogels, maar er gaat niks boven de vos. "Als je ze hier ziet dartelen door de weide. Dat is prachtig. Die koppies, die nieuwsgierigheid, ik vind ze geweldig."

Ton van Steijn in actie. Foto NH Nieuws/Fred Segaar

Bioloog Wim Bosch van het Pieter Vermeulen Museum heeft geen moeite met de belangstelling van de fotografen voor de vossen. Door hun liefde voor het dier en ervaring weten ze hoe ze de vos moeten benaderen en behandelen. Anders wordt het als 'toeristen' zich ermee gaan bemoeien. Bosch: "Mensen beseffen niet dat ze met een wild dier te maken hebben. Die moet vooral wild blijven en niet te makkelijk aan zijn eten kunnen komen. Dat maakt hem lui en dik. En dat kan tot problemen leiden, bijvoorbeeld in het verkeer. Je wilt niet dat ze dood gereden worden." En aaien moet je al helemáál niet willen. "Ze hebben scherpe tanden en kunnen ziektes overbrengen."

Voor wie het toch niet laten kan heeft Bosch een oplossing. In het Pieter Vermeulen Museum in Driehuis, waar hij als bioloog aan verbonden is, is op dit moment een tentoonstelling over vossen. Er is ook een speciale, opgezette 'aaivos'. "Ik nodig mensen uit om, zodra het weer is toegestaan, naar ons museum te komen en de vos daar van heel dichtbij te zien en te aaien."