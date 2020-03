Vossen voeren en klussen: Artisklas Haarlem geeft een blik achter de schermen tijdens coronacrisis

"Het is even lastig, ook voor ons is het wat behelpen deze dagen", vertelt Harald aan NH Nieuws. Het is al lastig om op straat anderhalve meter afstand te houden van elkaar, laat staan in de kleinste dierentuin van Nederland. "In de keuken staan de wasbakken op een meter naast elkaar. Dus daar kunnen we met maximaal twee mensen staan."

Het opendoen van de poort is inmiddels een hele 'dans' geworden, lunchen gebeurt op ruime afstand van elkaar en op de smalle paden is het goed uitkijken of er toevallig niet iemand opduikt achter het groen. Met een kleine club vrijwilligers wordt er in het weekend gewerkt, doordeweeks voederen Harald en Sylvia de dieren. En dat laten ze nu iedereen via Facebook zien.

De poolvossen krijgen eten bij Artisklas Haarlem