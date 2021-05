Verdediger Ilias Bronkhorst verruilt Telstar definitief voor NEC

De kogel is door de kerk: Ilias Bronkhorst speelt komend seizoen bij NEC in de eredivisie. De 24-jarige Haarlemmer tekent voor twee jaar met de optie voor nog een seizoen bij de gepromoveerde Nijmegenaren. De vleugelverdediger komt transfervrij over van Telstar.

Ilias Bronkhorst maakte 11 doelpunten bij Telstar - Pro Shots / Stefan Koops

De transfer hing sinds dinsdag in de lucht. Toen meldde NH Sport dat Bronkhorst al medisch gekeurd was bij NEC. "NEC is een club met een rijke historie. De afgelopen week heb ik de club zeer intensief gevolgd, met de wedstrijd van afgelopen zondag als kers op de taart (NEC promoveerde ten koste van NAC Breda, red.). Uit ervaring weet ik dat de supporters in Nijmegen zeer fanatiek zijn en ik kan niet wachten om in De Goffert te voetballen. Ik ben blij om hier te zijn", zegt Bronkhorst op de officiële kanalen van de club.

Quote "Zijn scoringsdrift maakt Ilias natuurlijk extra aantrekkelijk" Technisch directeur Ted van Leeuwen

"Wij zien hem als een verdediger die op alle vier de posities in de achterhoede uit de voeten kan", vertelt technisch directeur Ted van Leeuwen. "Maar zijn scoringsdrift maakt Ilias natuurlijk extra aantrekkelijk. Hij is jong en kan zich technisch en fysiek nog verder ontwikkelen. We zijn heel content met zijn keuze voor NEC." Bronkhorst kwam drie seizoenen uit voor Telstar en speelde daarin 55 wedstrijden. Hij maakte elf doelpunten namens de Witte Leeuwen. Eerder was de Haarlemmer actief bij Koninklijke HFC.