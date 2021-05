Ilias Bronkhorst onderweg van Telstar naar NEC

Ilias Bronkhorst verruilt Telstar voor NEC. De back is inmiddels medisch gekeurd en zal donderdag zijn contract tekenen in Nijmegen.

Het contract van de voetballer loopt nog één seizoen door in Velsen-Zuid waardoor Telstar een transfersom ontvangt.

Bronkhorst zelf wil de overgang niet bevestigen, maar trainer Andries Jonker liet eerder weten dat de voetballer Telstar gaat verlaten. Zijn nieuwe club is dus NEC. De Nijmegenaren laten weten niet te reageren op namen zolang het niet officieel is.

De 25-jarige voetballer speelde drie seizoenen voor Telstar. Hij kwam in 59 duels in actie voor Telstar en scoorde daarin 11 keer. De verdediger was dit jaar erg productief. Hij wist 10 keer te scoren dit jaar.