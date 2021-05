Koen Stam wil met 'heel gave functie' bij Feyenoord de absolute top aanvallen

"We gaan de coaches ondersteunen om de spelintenties en spelprincipes van Feyenoord in de praktijk te brengen. Met als intentie spelers opleiden voor het eerste elftal", zegt Stam. "Het is gericht op aanvallend dominant voetbal, waarbij spelen met hoge intensiteit centraal staat."

De verwachtingen bij Stam zijn hooggespannen over zijn nieuwe rol. "In Rotterdam hebben we een enorme vijver waaruit we talent kunnen vissen. We hebben op dit moment een complex waar alle middelen aanwezig zijn om talenten maximaal te ontwikkelen en we hebben een heldere visie hoe we dat in de praktijk gaan brengen. Dus we staan aan de basis van een heel mooie tijd. Zoals ik het nu zie is dat we de komende jaren met Feyenoord de absolute top weer gaan aanvallen."

Toekomst van het voetbal

De afgelopen seizoenen was Stam trainer bij Jong AZ, assistent bij Jong Feyenoord en de laatste maanden zat hij naast Dick Advocaat op de bank bij het eerste van de Rotterdammers. Dit is weer wat anders. "Ik vind het een heel gave functie, omdat je die leerlijnen en visie op voetbal weg kunt zetten in de praktijk. Ik geloof dat het de toekomst is van voetbal. Zeker in het buitenland zie je vaak dat een club een coach aanstelt die op zijn eigen manier gaat voetballen. Er zit dan geen lijn in met de jeugd, waardoor je niet weet waarvoor je aan het opleiden en scouten bent. Wij willen bij Feyenoord de visie op voetbal centraal stellen zodat we daar mensen bij kunnen zoeken."