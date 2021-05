Nieuwe functie voor Koen Stam bij Feyenoord: hij gaat trainers coachen

"Ik ben iemand met een duidelijke visie op voetbal. Die ga ik nu, in samenspraak met Frank Arnesen als technisch directeur en Rini Coolen als hoofd jeugdopleiding, uitwerken en toepassen, zodat het technische beleid van Feyenoord, specifiek Feyenoord Academy, nog meer dan voorheen één wordt. Dat is namelijk het einddoel: de spelintenties en spelprincipes van Feyenoord in alle lagen van de club zichtbaar aanwezig laten zijn", zegt Stam op Feyenoord.nl.

Stam gaat de trainers van Feyenoord O-13 tot en met O-21 coachen om er zo voor te zorgen dat de filosofie van Feyenoord duidelijker en beter uitgedragen wordt. Dit seizoen begon de Noord-Hollander als assistent-trainer bij O-21, waarna hij in februari Zeljko Petrovic opvolgde als assistent van Dick Adovcaat bij het eerste.