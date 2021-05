Kritisch rapport inspectie: Amstelveense basisschool is ernstig tekortgeschoten

De Karel Eykmanschool in Amstelveen is ernstig tekort geschoten. Aanleiding is het onderzoek van de Onderwijsinspectie naar de behandeling van een toen zesjarig jongetje door leerkrachten. Voor de vader van het jongetje voelt dit als een bevestiging dat er inderdaad van alles mis is op de school. Eerder luidde hij de noodklok over de behandeling van zijn kind. De directeur van de school heeft zijn werk neergelegd.

Toch zijn de conclusies de directeur van de Karel Eykmanschool blijkbaar niet in de koude kleren gaan zitten. Hij heeft om 'een time-out' gevraagd en is 'enige tijd afwezig'. De bestuurder wordt vervangen door adjunct-directeuren en een externe onderwijsexpert.

Verder is de inspectie over de overige punten tevreden: de Onderwijsinspectie vindt onder meer dat de kwaliteit van het onderwijs voldoende is. Ondanks dat, blijft er ruimte voor verbetering.

De Onderwijsinspectie heeft de school onderzocht op negen punten, waarvan vijf onvoldoende zijn. Dat staat in een brief die Onderwijsgroep Amstelland heeft gestuurd aan de ouders en verzorgers. Uit de brief blijkt onder meer dat de Onderwijsinspectie vindt dat de Karel Eykmanschool beter op de ontwikkeling van de leerlingen moet letten. Ook moet er een duidelijk aanspreekpunt komen voor ouders.

Het jongetje zou stelselmatig zijn getreiterd door docenten. De familie van het jongetje luidde bij NH Nieuws en de Onderwijsinspectie eerder de noodklok nadat ze meerdere keren tevergeefs probeerde met de school in gesprek te gaan over de behandeling van hun zoontje.

Zijn zoontje zat als tijdelijke oplossing drie maanden op een andere school in Aalsmeer maar zit nu thuis. Er wordt nog naar een definitieve oplossing gezocht voor hem. Banachek wil nu vooral vooruitkijken. "We zijn in gesprek met de Onderwijsgroep Amstelland om te kijken hoe het nu verder moet met hem."

"Het is een emotionele dag voor ons. Het heeft wel heel wat teweeg gebracht in ons gezin."

'Rol Onderwijsgroep onderzoeken'

De Karel Eykmanschool is onderdeel van de Onderwijsgroep Amstelland die meerdere vestigingen heeft in de regio. De VVD-fractie in Amstelveen maakte zich al eerder ernstige zorgen over de kwestie. Nu deze brief naar buiten is gekomen, vraagt VVD-raadslid Bas Zwart zich af wat de rol is die het bestuur van de Onderwijsgroep zelf heeft gespeeld in de affaire en hoe dat zit op de andere vestigingen.

"Het bestuur van de Onderwijsgroep is verantwoordelijk voor de controle op deze school", zegt Zwart. "Ik maak me zorgen over de wijze waarop ze die controle uitvoeren. Ik heb het gevoel dat het te veel gedecentraliseerd is en dat de controles onvoldoende zijn."

Zwart vindt dat de Onderwijsgroep te veel naar anderen wijst. "Dit gaat niet goed op school...dat gaat niet goed op school! Maar de Onderwijsgroep zelf heeft zaken ook niet goed uitgevoerd en dat lees ik niet terug in de brief van hen aan de ouders." Hij wil daarover opheldering vragen in de gemeenteraad.