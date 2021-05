VVD wil rapport mogelijke misstanden Karel Eykmanschool eerder openbaar hebben

De VVD in de gemeenteraad van Amstelveen wil opheldering over het onderzoeksrapport naar mogelijke misstanden op de Karel Eykmanschool. Volgens de VVD is het onderzoek van de Onderwijsinspectie afgerond, maar de partij vraagt zich af waarom deze dan nog niet openbaar is gemaakt.

VVD-raadslid Bas Zwart zegt dat het bestuur van de Onderwijsgroep Amstelland, waar de Karel Eykmanschool onder valt, al de beschikking heeft over de definitieve conclusies van het onderzoek. Volgens Zwart willen ouders op de school weten waar ze aan toe zijn en maken ze zich zorgen.

De Onderwijsinspectie bevestigt dat het het rapport nu bij het bestuur van de school ligt. Half juli wordt het openbaar gemaakt, volgens de wettelijke termijnen die daarvoor gelden.

De VVD zegt dat ze ook naar de geluidsfragmenten hebben geluisterd waarop te horen zou zijn hoe docenten een toen 6-jarig jongetje hard terechtwezen als hij niet luisterde. "Het hele rapport dient daarom zo snel mogelijk openbaar worden gemaakt", meent Bas Zwart. Hij wil niet wachten tot de Onderwijsinspectie over enkele weken officieel met het rapport naar buiten komt.

Concept-rapport

De partij wil dat wethouder Frank Berkhout (D66) er daarom bij de Onderwijsgroep Amstelland op aandringt om het rapport nu al te publiceren, maar de wethouder is niet van plan om daar aan mee te werken. "Het betreft een concept-rapport wat nog in staat is van hoor- en wederhoor. En juist in een precaire situatie als deze is zorgvuldigheid essentieel."

De VVD is teleurgesteld. Volgens de partij heeft de Onderwijsgroep Amstelland de vrijheid om het rapport eerder beschikbaar te stellen en is het bestuur in haar optiek dat verplicht richting de ouders.