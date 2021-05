Omwonenden opgelucht dat Melkmarkt weer open gaat: "Blij voor alle burgers"

Een voorstel voor enkel een afsluiting in het weekend haalde het niet gisteravond. Er werd rigoreus beslist de Melkmarkt weer helemaal voor verkeer toegankelijk te maken . "Dit is een hele geweldige keuze, echt waar. Ik vind, dat het niet kan dat al dat verkeer en vrachtwagens, al die smalle straatjes doormoeten. Het is gewoon een puinhoop", zegt een vrouw.

Maar tot zijn opluchting heeft het zover niet hoeven komen. "Het is zo goed nieuws, ik ben zo blij! Het is een overwinning voor vijfduizend burgers én voor de democratie. Je kunt niet zomaar iets besluiten zonder de mening van de burgers", aldus De Munnik. Het had anders gekund, is hij van mening. De Munnik: "Het was allemaal niet nodig geweest. Als er geluisterd was en gepraat met de burger, dan had dit allemaal niet zo gehoeven."

De uitbreiding van terrassen duurde al met al een maand. Een druilerige maand waar de horeca weinig profijt van heeft gehad, vertelt Bart Jongeneel van Grandcafé-restaurant Van Bleiswijk. "Het was een mooi gebaar, maar we hebben er niks aan gehad."

Dat het besluit op zo'n korte termijn teruggedraaid wordt, roept vraagtekens op. Jongeneel: "Dat ik wel denk: is er eerder wel een doordacht besluit genomen? Terwijl de tijd er ruimschoots was. Vorig jaar zaten we in hetzelfde schuitje."

Inkrimpen

Zijn terras zal weer moeten inkrimpen, ook al staat de zomer nu voor de deur. "Nu zijn de vermoedens dat we begin juni binnen weer open mogen, ook al is dat met beperking. Maar met het oog op de zomer, is het niet zaligmakend."

Jongeneel begrijpt de zorgen van omwonenden, maar had graag gezien dat er nog naar alternatieve oplossingen gekeken zou worden. "Bijvoorbeeld door het verkeer anders om te leiden, het instellen van eenrichtingsverkeer of op bepaalde tijdstippen verkeer toe te laten." Maar ook het voorstel voor een afsluiting enkel in het weekend ging gisteravond van tafel, omdat dat volgens de wethouder 'praktisch niet uitvoerbaar is' en ook geld kost.