Afsluiting verkeersader Enkhuizen voor uitbreiding terrassen weer teruggedraaid

De afsluiting van de Melkmarkt in het centrum van Enkhuizen wordt weer teruggedraaid. De weg was juist afgesloten om ruim baan te bieden aan horeca-ondernemers om hun terrassen aan te breiden. Maar na gemor vanuit omwonenden stak de gemeenteraad daar vanavond een stokje voor.

Vorig jaar werd Melkmarkt van juni tot en met november volledig afgesloten. Een belangrijke verkeersader in de stad. Verschillende bewoners klaagden over het vele sluipverkeer in hun straten, toch besloot de gemeente ook dit jaar de weg opnieuw af te sluiten. Omwonende Jaap de Munnik besloot daarop een rechtszaak aan te spannen.

"Deze maatregel is genomen voor vijf ondernemers, maar vijfduizend inwoners worden geconfronteerd met deze idiote situatie. Het leidt tot sluipverkeer, onveilige situaties en schade aan panden, wegen en stoepen", aldus de Munnik.

Horeca juist blij

Maar voor de horeca-ondernemers is het juist een kans om nog iets van de verloren inkomsten goed te maken nadat ze maanden dicht moesten blijven. Net als de tegenstanders, kwamen ook zij met een petitie. "We vonden dat er een tegengeluid moest komen. Er is ook een grote groep die vóór de afsluiting is. Het voelt als een stadspleintje, en het komt veel gezelliger over. Mensen hoeven niet aan de kant voor langsrazende auto's. Het geeft daardoor een leefbaarder centrum", aldus Joyce van Noorden, één van de horeca-ondernemers aan de Melkmarkt.

Eigenlijk plan voor gedeeltelijke sluiting

Eigenlijk lag er een voorstel in de gemeenteraad voor een gedeeltelijke afsluiting van de Melkmarkt. Doordeweeks zou de weg open zijn. Vanaf vrijdag 16.00 uur tot en met zondag zou die dan worden afgesloten. Maar volgens wethouder Esther Heutink zou dat 'praktisch niet uitvoerbaar zijn', en ook geld kosten. Daarop werd het plan aangepast waardoor op korte termijn de weg weer volledig open gaat voor verkeer. En daarmee is ook de rechtszaak van Jaap de Munnik van de baan.