Lieke Klaver opent met brons in Diamond League, Lisanne de Witte zevende op 400 meter

Lieke Klaver heeft zich gemeten met de top tijdens de eerste Diamond League-wedstrijd van het seizoen. In een winderig en nat Gateshead werd de atlete uit Enkhuizen derde op de 400 meter.

Klaver klokte in Groot-Brittannië 52,03 seconden tijdens haar seizoensopener. De nummer vijf van de EK indoor moest daarmee alleen Kendall Ellis en Stephanie McPherson voor zich dulden. Vorig jaar won Klaver de Diamond League in Rome met een tijd van 50,98. Dat is nog altijd haar persoonlijke record.

Lisanne de Witte, nog altijd de houdster van het Nederlands record op de 400 meter in 50,77, startte zoals gewoonlijk wat langzamer aan haar ronde. Dit keer kon ze de echter achterstand niet ongedaan maken in het laatste deel. De Castricumse eindigde daardoor als zevende.

Klaver en De Witte zijn al zeker van deelname aan de Olympische Spelen van deze zomer in Tokio.