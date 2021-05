Petitie voor herstart kinderkledingbank Stede Broec: "Wij zijn hard nodig"

De kinderkledingbank in Stede Broec had het bijltje er al bij neergegooid, maar start alsnog een petitie. Binnen één dag zijn er tweehonderd handtekeningen gezet. De Kinderkledingbank stopte er eind vorige maand mee na 'lang touwtrekken met de gemeente' over een nieuwe locatie.

"Het enige wat we vragen is een eigen plek om onze cliënten te ontvangen waar kleding gebracht en gehaald kan worden. Tientallen enthousiaste vrijwilligers worden nu domweg aan de kant geschoven en een enorme voorraad prachtige, gebruikte kinderkleding ligt stof te happen", is te lezen in de petitie. De Kinderkledingbank krijgt bijval van de Onafhankelijke Partij Stede Broec en SP Enkhuizen.

De kinderkledingbank was voorheen gevestigd in de winkel Suks en Suks in Praktijkschool Westfriesland, maar vanwege corona moest vorig jaar de school en dus ook de winkel dicht. Daardoor kon er geen kleding meer binnengebracht of uitgegeven worden. En ook dit jaar bleven, op een enkele keer na, de deuren gesloten.

Diverse gesprekken en noodkreten aan de gemeente over een andere ruimte voor de kinderkledingbank strandden. Ook een subsidieaanvraag voor de huur van een eigen pand, leidde tot niets. Maar de gemeente zegt hen wel degelijk een warm hart toe te dragen ."Wij willen de kinderkledingbank steunen, maar wij kunnen als gemeente niet commerciële panden huren voor vrijwilligersorganisaties", zei een woordvoerder van de gemeente eerder tegen NH Nieuws.

Eigen plek

Met de petitie hopen ze straks een herstart te kunnen maken in een nieuw pand. "We willen een eigen ruimte hebben. Mensen blijven ons gewoon bellen en spullen aanbieden, het lijkt wel alsof er niks aan de hand is, maar we zijn toch echt helemaal gestopt", vertelt initiatiefnemer Anisa Stelloo.

De petitie loopt nog tot 15 juni, daarna worden de handtekeningen aangeboden aan de wethouder. Stelloo: "We proberen zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen om te laten zien dat we nodig zijn. Er wordt gezegd dat er geen armoede is, maar wij weten wel beter."