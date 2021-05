Zorgrobot Wimpie is een hit in Purmerends verzorgingshuis - NH Nieuws

"Je kan je moeder vertellen dat je op televisie komt en die zal dan heel trots op je zijn", zegt de 90-jarige Joke Schreuder tegen Wimpie. De robot is in de afgelopen twee weken een bekend gezicht geworden in het tehuis.

Volgens Els is het goed dat hij er is, want zo hebben de ouderen iemand om tegen te praten en kan de verzorging zich op andere taken richten. "Hij is nooit ziek, is er 24/7 en hij ziet er ieder dag hetzelfde uit. Dat is voor de herkenning van onze bewoners geweldig."

Robotkatten

Op de afdeling zijn veel katten geluiden te horen. Het zijn wat simpelere robotkatten die bij de bewoners op schoot liggen en ook voor afleiding zorgen. Wimpie is dus niet de enige robot in het verzorgingshuis. Hij kan geen lakens verschonen of thee zetten, maar dat is waarschijnlijk een kwestie van tijd. "Ik denk dat we veel verder gaan met automatisering in de toekomst", vertelt Els. "Ik denk dat alleen op deze manier de zorg betaalbaarder wordt."

Helaas voor Wimpie en de ouderen gaat Wimpie volgende week weer verder op tournee naar andere verzorgingshuizen in Noord-Holland. De Tien Gemeenten heeft al aan de leverancier laten weten geïnteresseerd te zijn in een nieuwe Wimpie.