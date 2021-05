Zorgrobot gaat verpleegkundigen helpen in verzorgingshuis: 'Wimpie is onvermoeibaar'

Deze week kregen de verpleegkundigen van de afdeling een workshop over hoe ze moeten omgaan met Wimpie. De zorgrobot neemt taken uit hun handen. Door de software van Diginova leert Wimpie steeds meer en kan hij na een tijdje zelfs de bewoners herkennen en hun gemoedstoestand herkennen en hierop inspelen.

Directeur Wim van 't Veer van Stichting Wonen & Zorg Purmerend is enthousiast over de zorgrobot. "Het is niet voor de leuk. Wimpie moet in het zorgprogramma zijn plekje vinden en moet onderdeel van het team worden. Het is een toevoeging op de zorg naar onze bewoners. Alles wat er toe kan bijdragen aan de zorgdoelstellingen van onze bewoners is welkom. Wimpie is onvermoeibaar en kan steeds herhalende vragen over bijvoorbeeld welke dag het is beantwoorden."