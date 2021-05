Gemeenteraad Medemblik stemt voor RES, zwembadmotie doorgeschoven

De Gemeenteraad van Medemblik heeft donderdagavond voor de de Regionale Energiestrategie gestemd. Unaniem was dit besluit niet. Hart voor Medemblik diende in totaal negen moties in en stemde uiteindelijk tegen het plan. Door de vele moties rondom de RES, werd er niet gestemd over zwembad de Zeehoek.

NH Nieuws

Als eerste West-Friese gemeente stemde Medemblik donderdagavond over de Regionale Energiestrategie (RES). In de Regionale Energiestrategie (RES) staat onder meer hoe West-Friesland energieneutraal wordt door middel van zonneparken en windmolens. Daarvoor is een voorstel gedaan in de vorm van RES 1.0. Fractievoorzitter Tjeu Berlijn van Hart voor Medemblik diende negen moties in. Die moties werden allemaal verworpen en met 24 stemmen voor en vier tegen werd het RES-raadsvoorstel ruimschoots aangenomen. Alleen Hart voor Medemblik, de ChristenUnie en Betrouwbaar Actief Menselijk Medemblik stemden tegen.

Op de kaart hierboven staan de zoekgebieden voor windmolens en zonneparken in West-Friesland. De acht in Medemblik zijn: 1: het Grootslaggebied, 2: Bedrijventerrein Medemblik, 3: Bedrijventerrein Zwaagdijk-Oost, 4: Middenstation Zwaagdijk-Oost, 5: A7 tussen Abbekerk en Medemblik, 6: nabij Broerdijk, 7: Bedrijventerrein Wognum, 17: Bedrijventerrein Andijk. In alle gevallen gaat het hier dus om locaties voor een zonnepark.

Zwembadmotie uitgesteld Door de vele tijd, die werd besteed aan de moties over de RES, bleef er bijna geen tijd over voor andere onderwerpen. De motie over de toekomst van zwembad de Zeehoek is doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering. Deze wordt gehouden op donderdag 3 juni.